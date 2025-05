Molina Lazio, dall’Argentina non hanno dubbi: c’è anche questa idea per la fascia biancoceleste! I dettagli

Molina Lazio: arrivano novità importanti per il calciomercato biancoceleste, confermato l’interesse per l’esterno dell’Atletico Madrid

Dall’Argentina ne sono certi: il calciomercato Lazio ha messo gli occhi su Nahuel Molina dell’Atletico Madrid. L’ex Udinese è legato ai Colchoneros fino al 2027, ma non è più centrale nel progetto del Cholo Simeone. Dunque, potrebbe partire nel corso del prossimo mercato estivo.

Visti i suoi numeri in Serie A (10 gol all’attivo in due stagioni, da terzino), sono molti i club italiani interessati. Al momento, però, la Lazio è in pole per l’acquisto dell’esterno classe 1998.