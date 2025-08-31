Moviola Lazio Verona, l’episodio chiave del match

Moviola Lazio Verona, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata di Serie A 2025/2026

L’Olimpico si prepara ad accogliere il confronto tra Lazio e Verona, una sfida cruciale per la seconda giornata di campionato. Dopo il deludente debutto contro il Como, i biancocelesti di Maurizio Sarri sono chiamati a una reazione d’orgoglio davanti ai propri tifosi. La squadra ha l’obbligo di lasciarsi alle spalle un avvio di stagione complicato, segnato da un calciomercato che ha sollevato qualche perplessità.

Di fronte, un Verona in cerca di continuità, forte del punto conquistato contro l’Udinese e della vittoria in Coppa Italia. Ma l’ambiente all’Olimpico sarà rovente, con oltre 40.000 spettatori pronti a spingere la squadra. L’attesa è palpabile, con la tifoseria che ha organizzato un corteo per accogliere i giocatori e far sentire tutto il proprio supporto.

Per la Lazio, questa partita è un’occasione d’oro per dimostrare che l’Olimpico può tornare a essere un fortino inespugnabile, mentre il Verona cercherà di non farsi intimidire per continuare a muovere la classifica. Dirige la sfida l’arbitro Valerio Crezzini

MOVIOLA LAZIO VERONA:

🔴1′ – Inizia Lazio Verona

4′ – GOL DELLA LAZIO: segna Guendouzi dopo un’ottimo scambio con Rovella. Il var conferma la rete

11′ – GOL DELLA LAZIO: Zaccagni, l’uomo più atteso alla viglia, non sbaglia sull’assist pregiato di Castellanos! Il var conferma la rete



41′ – GOL DELLA LAZIO: non sbaglia Castellanos. Nasce tutto da un calcio di punizione di Rovella per l’attaccante che gira di testa con un colpo preciso. Il var conferma la rete



🔴45’+1′ Fine primo tempo di Lazio Verona.

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Lazio Verona

82′ – GOL DELLA LAZIO: Belahyane fa tutto bene e fa tutto da solo: poi appoggia per Dia che da due passi non può sbagliare. Il var conferma la rete

🔴90′ – Termina 4-0 Lazio Verona

Nulla da segnalare dalla moviola Lazio Verona. Una gara a senso unico che ha visto la squadra di Maurizio Sarri dominare dall’inizio alla fine. L’arbitro non è stato chiamato a decisioni particolarmente difficili o dalla dubbia lettura

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Noslin, Dia, Belahyane, Hysaj, Basic, Lazzari, Cataldi

Allenatore: Maurizio Sarri

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, Sarr

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Frese, Belghali, Slotsager, Kastanos, Mosquera, Niasse, Bella Kotchap, Ajayi, El Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti