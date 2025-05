Moviola Lazio Juventus, i quotidiani bocciano Massa: perso il controllo della sfida all’Olimpico: le valutazioni

Moviola Lazio Juventus, le valutazioni dei quotidiani sulla condotta dell’arbitro Davide Massa: ecco i commenti

Prova decisamente deludente quella dell’arbitro Davide Massa, bocciato anche da parte de La Gazzetta dello Sport. Il direttore di gara che ha condotto Lazio Juventus allo stadio Olimpico, terminato è stato infatti inadeguato nella lettura di alcune situazioni. Ecco il commento della rosea sugli errori individuati nel corso del match:

GIUDIZIO – «All’8’ manca già un giallo a Marusic per intervento su Weah. Al 15’, Mandas su Nico: nulla. Al 27’ Savona prende il giallo su Isaksen: trattenuta sì, ma lontano dalla porta, eccessivo. Insomma, una gara che inizia già a sfuggire di mano».

ERRORI – «Poi un primo errore potenzialmente più rilevante: all’alba della ripresa, graziato Pellegrini: è da giallo su Alberto Costa (ok il vantaggio ma poi…) e sarebbe stato il primo di due, visto quello successivo su Adzic», scrive il quotidiano. «Niente da dire sul rosso a Kalulu, arrivato grazie al Var: al 13’ st, colpo gratuito alla nuca di Kalulu a Castellanos: serve il Var, condotta violenta, rosso inevitabile. Al 42’ st: Di Gregorio da rigore su Castellanos se, prima, Taty non fosse stato in fuorigioco».

VALUTAZIONE – «Nel giudizio all’arbitro (5 il suo voto), si legge: Non impeccabile già prima, perde via via l’aderenza a un match ruvido dal colpo deliberato di Kalulu (il Var può intervenire per sospetto cartellino rosso) in poi».