Morata Lazio, il centravanti avvisa i biancocelesti: «Darò il 200% per il Como, non vedo l’ora di indossare questa maglia»

Morata Lazio, il centravanti dei lariani non vede l’ora di affrontare la prima di campionato contro la squadra di Sarri: le parole

Il conto alla rovescia per l’inizio della Serie A 2024/25 è iniziato e la Lazio di Maurizio Sarri dovrà subito affrontare un avversario di prestigio. Il Como, ha ufficializzato ieri l’arrivo di Álvaro Morata come nuovo centravanti, un colpo di mercato che alza notevolmente il livello tecnico della rosa lariana.

Dopo le dichiarazioni entusiaste del tecnico Cesc Fàbregas, è arrivato anche il momento delle prime parole dell’attaccante spagnolo. L’ex Atletico Madrid e Juventus ha scelto il progetto del Como per rilanciarsi in Italia e dimostrare di essere ancora decisivo ad alti livelli.

«Sono veramente felice di essere arrivato a Como», ha esordito Morata, «lo scorso anno, giocandoci contro, ho potuto apprezzare la squadra e il progetto: si vede che c’è tanta ambizione. Ai tifosi e al Club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e in ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia».

Parole che suonano come un avvertimento per la Lazio, prima avversaria in campionato. I biancocelesti saranno ospiti allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” in una sfida che si preannuncia insidiosa, non solo per il valore di Morata, ma per l’entusiasmo di un club che ha ritrovato la Serie A dopo anni di assenza.

Per Sarri, sarà fondamentale preparare la partita con la massima attenzione, limitando la capacità dello spagnolo di incidere in area di rigore. La difesa biancoceleste dovrà fare i conti con un attaccante esperto, abile nel gioco aereo e nei movimenti senza palla.

Il Como, dal canto suo, vuole partire subito forte per centrare la salvezza e, chissà, togliersi qualche soddisfazione contro le big. L’arrivo di Morata ha acceso ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi lariani, che attendono il debutto casalingo con lo stadio gremito.

Il primo banco di prova per il nuovo bomber sarà proprio contro la Lazio, in una sfida che promette spettacolo e che già si carica di significati particolari.