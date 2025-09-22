Milinkovic Savic-Lazio, riuscirà ad andare in porto il ritorno con la squadra biancoceleste? - Lazio News 24

Milinkovic Savic-Lazio, ritorno possibile? Il Sergente pensa alla Serie A

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna prepotentemente a circolare tra le voci di mercato, e il suo legame con la Lazio continua a far sognare i tifosi biancocelesti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista serbo, attualmente in forza all’Al-Hilal, starebbe valutando seriamente un ritorno in Serie A, dopo un solo anno in Arabia Saudita.

L’ipotesi più calda, al momento, porta alla Juventus, da tempo interessata a Milinkovic-Savic, ma anche l’Inter monitora la situazione con attenzione. Tuttavia, la possibilità di rivedere il “Sergente” con la maglia della Lazio non è del tutto da escludere. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha recentemente riacceso le speranze dei tifosi biancocelesti dichiarando: «Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta». Parole brevi ma significative, che lasciano aperto uno spiraglio verso un possibile ritorno in Italia — magari proprio a Formello.

Il legame tra Milinkovic-Savic e la Lazio è rimasto forte nonostante la separazione. Per Sergej, l’esperienza biancoceleste non è stata solo un passaggio calcistico, ma un capitolo fondamentale della sua carriera e della sua vita. La maglia della Lazio, che ha indossato per otto stagioni, rappresenta molto più di un semplice ricordo: è appartenenza, emozione, identità. Un eventuale ritorno, magari a parametro zero nell’estate del 2026, sarebbe una scelta di cuore più che di convenienza.

Dal punto di vista fisico, il centrocampista serbo ha mantenuto un buon livello di rendimento, nonostante la minore competitività del campionato saudita. Le sue qualità tecniche, la visione di gioco e il carisma non sono mai venuti meno, e rappresenterebbero un’aggiunta di altissimo profilo per il centrocampo della Lazio, attualmente in cerca di nuova linfa.

Se l’opportunità dovesse diventare concreta, la Lazio non dovrebbe lasciarsela sfuggire. Il ritorno di Milinkovic Savic-Lazio potrebbe essere il colpo perfetto per rilanciare un progetto tecnico ambizioso e per riportare entusiasmo tra i tifosi, ancora affezionatissimi al loro ex numero 21.