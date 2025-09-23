Milinkovic Savic-Lazio, ritorno possibile con la squadra biancoceleste. La situazione attuale - Lazio News 24

Milinkovic Savic-Lazio: il possibile ritorno del Sergente nel cuore del centrocampo biancoceleste

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Sergej Milinkovic Savic potrebbe presto tornare in Serie A, rilanciando così le voci sul suo possibile ritorno in Italia. Il centrocampista serbo, attualmente all’estero, continua a essere al centro di molte discussioni di mercato, con Juventus e Inter da tempo interessate al Sergente. Tuttavia, stando a quanto riferito dal quotidiano sportivo, sarebbe soprattutto la Juventus ad aver manifestato un interesse più concreto per Milinkovic Savic in vista del mercato di gennaio.

Le dichiarazioni di Fabrizio Romano degli ultimi giorni hanno ulteriormente acceso le speranze dei tifosi biancocelesti, con parole che lasciano intendere un futuro ancora tutto da scrivere per il giocatore: «Milinkovic Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta». Queste parole, seppur brevi, sono di grande significato e aprono uno spiraglio importante per un possibile ritorno di Milinkovic Savic alla Lazio nella prossima stagione, magari a parametro zero.

Il ritorno di Milinkovic Savic-Lazio non sarebbe soltanto una questione tecnica, ma soprattutto una scelta dettata dal cuore. Il legame che il centrocampista serbo ha con la Lazio è profondo e mai venuto meno, nonostante la sua esperienza all’estero. Durante il suo percorso alla Lazio, Sergej ha lasciato un segno indelebile, diventando uno dei pilastri fondamentali del centrocampo biancoceleste. Anche ora, con le sue condizioni fisiche ancora ottimali, Milinkovic continua a dimostrare grande qualità e classe, come testimoniano le prestazioni convincenti fornite nel campionato in Arabia Saudita, sebbene non di altissimo livello.

Per la Lazio, questa possibilità di riportare a casa Milinkovic Savic rappresenterebbe un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. La squadra biancoceleste ha bisogno di un centrocampista con la sua esperienza, la sua classe e il suo carisma per rafforzare una mediana che può crescere molto. Un ritorno di Milinkovic Savic-Lazio significherebbe non solo un innesto di qualità tecnica, ma anche un rinforzo importante dal punto di vista emotivo e simbolico per tutto l’ambiente.

In conclusione, il possibile ritorno di Milinkovic Savic alla Lazio resta una pista calda e suggestiva. Il Sergente, con il suo stile di gioco e il suo spirito combattivo, potrebbe rappresentare il tassello perfetto per il centrocampo biancoceleste, offrendo alla squadra un mix di talento e leadership necessario per affrontare con ambizione le sfide future.