Meret, il ringraziamento speciale alla Lazio: ecco cosa ha detto il portiere del Napoli

Alex Meret ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara disputata contro il Parma, dove ha fatto un ringraziamento speciale alla Lazio

Il portiere del Napoli, Meret, al termine della partita pareggiata contro il Parma ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ci ha tenuto in maniera particolare a far recapitare un messaggio di ringraziamento alla Lazio, per aver fermato l’Inter.

LE PAROLE – Gli ultimi minuti sono stati una montagna russa, vedevo la panchina con le facce tristi, poi per fortuna la Lazio ha pareggiato e ci abbiamo provato fino alla fine ad andare in vantaggio. Ma era anche importante non prendere gol, ci teniamo stretto questo punto e ora vogliamo chiudere in bellezza.