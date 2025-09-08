Mercato Lazio: Insigne sempre più vicino, contatti avviati con Sarri e Lotito

Mercato Lazio: Lorenzo Insigne sempre più vicino, contatti avviati con Sarri e Lotito. Presto un vertice di calciomercato?

La pista che porta Lorenzo Insigne alla Lazio si fa ogni giorno più concreta. L’ex capitano del Napoli, classe 1991, attualmente in forza al Toronto FC in MLS, è stato avvistato a Roma da sabato scorso. La sua presenza nella Capitale ha immediatamente alimentato le voci di un possibile ritorno in Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il fantasista partenopeo sarebbe a Roma per motivi personali, ma indiscrezioni parlano di una ricerca di casa iniziata già a luglio. Un dettaglio che, unito ad altri segnali, rafforza l’ipotesi di un imminente accordo con il club biancoceleste.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è rientrato ieri da Cortina, dove – secondo fonti vicine alla società – avrebbe già avuto un incontro con Andrea D’Amico, agente di Insigne. Potrebbe trattarsi di una coincidenza, ma il tempismo lascia spazio a interpretazioni che vanno ben oltre la casualità.

Il legame con Sarri: un fattore decisivo

Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio e tecnico che ha guidato Insigne nei suoi anni migliori al Napoli, non ha mai nascosto la stima per il numero 24. Il rapporto tra i due è rimasto solido e, secondo fonti vicine all’ambiente, ci sarebbero già stati contatti diretti. Insigne, dal canto suo, vedrebbe di buon occhio un ritorno sotto la guida del mister toscano, con cui ha condiviso stagioni di grande calcio e successi.

I prossimi passi della trattativa

La strategia della Lazio si sviluppa in due fasi. La prima prevede la presentazione di un’offerta ufficiale: contratto annuale con opzione di rinnovo e ingaggio da circa 2 milioni di euro netti a stagione. La seconda riguarda lo sblocco del mercato, con Lotito impegnato a chiudere un accordo con un nuovo main sponsor entro il 30 settembre, così da migliorare i conti e garantire la sostenibilità dell’operazione.

Se le condizioni economiche e contrattuali dovessero trovare un punto d’incontro, il ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A – e la sua reunion con Sarri – potrebbe diventare realtà già nelle prossime settimane. Un colpo che infiammerebbe il calciomercato e darebbe nuova linfa alle ambizioni della Lazio.