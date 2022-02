Mercato Lazio, due le richieste di Sarri per l’estate: Vecino ed Emerson

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Lazio, sono due le principali richieste di Maurizio Sarri per la prossima estate: Vecino ed Emerson Palmieri nel mirino

Gli ultimi tre mesi di stagione della Lazio serviranno non solo a cercare di fare il meglio possibile sia in campionato che in Europa League ma anche (e forse soprattutto) a pianificare al meglio il prossimo mercato estivo.

Ne è convinto Il Messaggero, che nell’edizione odierna riporta quelli che sono i due principali obiettivi di Sarri per la prossima estate e fatti già presenti alla società: Vecino ed Emerson Palmieri. Il primo è in scadenza di contratto con l’Inter e per questo il calciatore potrebbe essere già essere bloccato nelle prossime settimane; più difficile arrivare al secondo, attualmente in prestito al Lione dal Chelsea. Tare ci proverà comunque: rivivere una sessione di mercato sulla falsariga di quella invernale potrebbe essere particolarmente deleterio.