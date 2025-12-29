Mendes rivela: «Pedro Neto? Dalla Lazio al Chelsea. Fu un grosso investimento per i biancocelesti, ma molti hanno pensato questo»

Jorge Mendes ai Globe Soccer Awards 2025 racconta l’ascesa di Pedro Neto e il suo cammino nel calcio europeo. Le sue parole

Nuovo riconoscimento internazionale per Jorge Mendes, eletto ancora una volta miglior agente al mondo ai Globe Soccer Awards 2025, andati in scena a Dubai. A margine della premiazione, il potente procuratore portoghese ha parlato a lungo del calcio lusitano, della Nazionale e del percorso di alcuni dei suoi assistiti più rappresentativi, soffermandosi in particolare sulla carriera di Pedro Neto, oggi esterno offensivo del Chelsea.

Nel suo intervento, Mendes ha ricostruito le tappe principali della crescita di Pedro Neto, ricordando come il talento portoghese abbia dovuto superare diverse diffidenze prima di affermarsi ad altissimo livello. Un percorso iniziato in patria, proseguito in Italia con la Lazio, e poi consolidato in Premier League, dove il giocatore ha trovato continuità e consacrazione.

GLI INIZI TRA BRAGA E LAZIO – «Pedro Neto ha giocato pochi minuti al Braga, e quando è andato alla Lazio hanno pensato tutti che fosse un grosso investimento dovuto anche ovviamente ad alcuni rapporti».

IL PASSAGGIO IN PREMIER E L’APPRODO AL CHELSEA – «Poi, al Wolverhampton, non è stato venduto per una cifra molto importante solo perché era infortunato, ma è arrivato fino al Chelsea dove gioca tutt’ora».

