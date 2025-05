Mattei: «Sarri? Non capisco su quali basi...»

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al possibile arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – Io francamente non capisco bene su quali basi si concretizzerebbe il progetto della Lazio con Sarri. Fabiani, ieri, ha detto che si prosegue con la linea dei giovani, parla di big che saranno confermati, anche se aggiunge che uno andrà via e che alcuni elementi che non servono andranno via. Non riesco ad inquadrare la strategia e che tipo di garanzie sono state offerte a Sarri. I giovani possono essere bravi o scarsi, il futuro di alcuni giocatori importanti è in bilico e no? Aspetto di capire, ma non riesco ad avere certezze sul futuro della Lazio