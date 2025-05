Condividi via email

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della sfida di sabato tra la Lazio e la Juventus allo stadio Olimpico

LE PAROLE – Sarà una partita in cui entrambe dovranno rischiare meno nel primo tempo, per poi spingere nella ripresa. Il pareggio non serve a nessuno, anzi servirebbe a Bologna e Roma.