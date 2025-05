Lazio, Mattei racconta un aneddoto sullo Scudetto del 2000: ecco cosa ha detto

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha rivelato un aneddoto avvenuto in occasione dello Scudetto del 2000

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha rivelato un aneddoto avvenuto in occasione dello Scudetto vinto dalla Lazio nel 2000, beffando la Juve all’ultima giornata.

LE PAROLE – Il 14 maggio del 2000 ebbi l’intuizione di farmi passare la partita di Perugia in bassa frequenza. All’epoca non c’erano le varie piattaforme, tutti la stavano sentendo. Solo io nello studio Rai potevo vederla, la voce di sparse e qualcuno della Lazio mi raggiunse: in una stanza 4×4 ci saranno state 50 persone. Io ho avuto la fortuna di commentare in diretta sia quello scudetto che la famosa finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013. Devi mantenere calma, lucidità, freddezza a professionalità; devi fare attenzione ad ogni singola parola