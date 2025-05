Mattei è sicuro: «La Lazio non può snobbare la Conference League!»

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quelli che sono i potenziali obiettivi stagionali della Lazio

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – La Conference è pur sempre una coppa, e non mi sembra che in bacheca i calciatori abbiano grandi trofei, non va snobbata. Il Lecce domenica avrà più convinzione della Lazio. I biancocelesti sono stati ad un passo dalla Champions, adesso c’è questo galleggiamento tra Europa League e Conference. Bisogna ricordarsi da dove si è partiti e degli episodi arbitrali che sono costati punti e che faranno la differenza. I calciatori e gli allenatori hanno dato il massimo. La Lazio è da sesto/ottavo posto. I tifosi non possono sognare, andranno via i calciatori con ingaggi maggiori e arriveranno giocatori sconosciuti. Alcune società ti sorpasseranno, altre sono al tuo pari, altre ancora se ne sono andate.