Marusic chiave della Lazio: ecco le intenzioni di Maurizio Sarri per quanto riguarda il giocatore - Lazio News 24

Lazio, Sarri si affida a Marusic: equilibrio difensivo sulla destra per bilanciare Tavares. La situazione

Maurizio Sarri ha le idee chiare per la nuova stagione della Lazio e tra i punti fermi del suo progetto tattico c’è Adam Marusic. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico toscano intende puntare con decisione sul laterale montenegrino per presidiare la fascia destra, con l’obiettivo di dare maggiore solidità alla fase difensiva.

Marusic rappresenta per Sarri una garanzia in termini di affidabilità, esperienza e capacità tattica. Il suo ruolo sarà fondamentale soprattutto in funzione delle scelte offensive che l’allenatore intende adottare sulla corsia opposta. Infatti, sulla fascia sinistra, Sarri ha intenzione di sfruttare le caratteristiche esplosive di Nuno Tavares, esterno dotato di grande spinta offensiva, che verrà utilizzato quasi come un attaccante aggiunto.

In questo contesto, la presenza di Marusic diventa cruciale per mantenere l’equilibrio della squadra. Il montenegrino avrà il compito di restare più bloccato, mantenendo la linea difensiva compatta e coprendo eventuali sbilanciamenti causati dalle avanzate di Tavares. La sua disciplina tattica, maturata in anni di Serie A e sotto la guida dello stesso Sarri, lo rende il profilo ideale per questo tipo di compito.

Non è la prima volta che Marusic viene chiamato a interpretare un ruolo più prudente. Già nelle passate stagioni, il terzino ha dimostrato di sapersi adattare a diverse soluzioni, agendo sia a destra che a sinistra, a quattro o a cinque, con grande spirito di sacrificio.

Per Sarri, quindi, Marusic è molto più di un semplice esterno difensivo: è l’uomo che garantisce equilibrio tattico, coperture intelligenti e una presenza costante nel reparto arretrato. Con lui a presidiare la destra, la Lazio potrà permettersi più libertà offensiva a sinistra, senza compromettere la stabilità complessiva della squadra.

Il nuovo assetto tattico della Lazio passa anche dalla solidità e dalla dedizione di uomini come Marusic, pedine spesso silenziose, ma decisive nel costruire una squadra compatta ed efficace.