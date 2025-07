Marusic Lazio: il guerriero silenzioso verso la storia dei biancocelesti. L’approfondimento sull’esterno classe 1992

Adam Marusic, esterno montenegrino classe 1992, si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia della Lazio. Con l’inizio della sua nona stagione in biancoceleste, il difensore è pronto a confermare il suo ruolo da leader silenzioso, forte di uno spirito di sacrificio e di una versatilità rara nel calcio moderno.

Arrivato a Roma nel 2017 dal KV Oostende, Marusic si è distinto negli anni per la capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia, agendo sia da terzino che da centrocampista esterno. Un vero e proprio jolly tattico per qualsiasi allenatore, divenuto punto di riferimento per i compagni e garanzia nei momenti di emergenza.

Con 316 presenze ufficiali, Marusic è oggi il giocatore più presente della rosa attuale e già dodicesimo nella classifica all-time della Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con il ritorno in panchina di Maurizio Sarri—tecnico toscano noto per il suo gioco verticale e organizzato—il montenegrino potrebbe trovare continuità e scalare diverse posizioni nella graduatoria storica, avvicinandosi alla Top 5.

Tra gli obiettivi alla sua portata ci sono ex compagni come Felipe Anderson (326 presenze), Ciro Immobile (340) e Sergej Milinkovic-Savic (341), oltre a vere e proprie icone biancocelesti come Cristian Ledesma (318), Vincenzo D’Amico (336), Luca Marchegiani (339) e Renzo Puccinelli (342). I vertici della classifica, occupati da Stefan Radu (427), Giuseppe Favalli (401), Paolo Negro (376) e Senad Lulic (371), restano per ora lontani.

In un’estate segnata da un mercato bloccato e pochi innesti, Sarri dovrà ripartire dalle certezze. E Marusic, con la sua affidabilità assoluta e il suo instancabile impegno, è tra queste. Mancano solo 36 partite per entrare nella leggenda biancoceleste: un traguardo che riflette dedizione, longevità e un senso profondo di appartenenza ai colori laziali.