Marusic Lazio, il futuro del giocatore è all’estero: ecco chi lo vuole, le ultime

La Lazio continua a lavorare al futuro di Adam Marusic, che sembra ormai prossimo a lasciare il club per volare all’estero

In casa Lazio c’è ancora la situazione legata al futuro di Adam Marusic da definire, con l’esterno biancoceleste che attende ancora l’adeguamento del contratto, ma che difficilmente arriverà da parte della società.

Proprio per questo, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marusic potrebbe appellarsi all’articolo 17 del regolamento FIFA per liberarsi in maniera unilaterale a determinate condizioni e in precisi limiti di tempo. Questo però gli vieterebbe di approdare in un altro club di A, con l’unica soluzione che rimane quella di andare all’estero.