Marusic, sarà lui il nuovo grande pilastro della Lazio. Ecco perché Sarri punta su di lui - Lazio News 24

Marusic, un nuovo grande punto di riferimento per la Lazio di Maurizio Sarri. Pilastro di una grande difesa

Nel progetto tattico di Maurizio Sarri per la nuova stagione, Adam Marusic rappresenta un punto fermo e una garanzia sulla fascia destra. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’allenatore della Lazio ha intenzione di affidarsi con decisione all’esperienza e alla solidità del laterale serbo, considerato fondamentale per garantire equilibrio nella fase difensiva.

Marusic, che veste la maglia biancoceleste dal 2017, ha sempre dimostrato grande duttilità e affidabilità, riuscendo ad adattarsi sia a destra che a sinistra. Tuttavia, in questa stagione il suo ruolo sarà più definito: Sarri lo vuole fisso sulla corsia destra, con compiti prevalentemente difensivi. L’idea dell’allenatore toscano è quella di utilizzare il serbo come elemento di stabilità tattica, capace di restare bloccato per dare copertura e protezione quando la squadra si sbilancia in avanti.

Il motivo principale di questa scelta riguarda l’impiego, sull’altro lato del campo, di Nuno Tavares. Il portoghese è un giocatore molto offensivo e Sarri intende sfruttare le sue qualità di spinta come se fosse un vero e proprio esterno d’attacco aggiunto. Per questo motivo, serve una figura affidabile e disciplinata come Marusic per evitare squilibri e garantire la giusta copertura in fase di transizione.

La presenza di Marusic permette alla Lazio di avere una struttura più compatta e bilanciata, senza rinunciare alla spinta offensiva sulle fasce. La sua intelligenza tattica e la conoscenza degli automatismi difensivi richiesti da Sarri lo rendono un giocatore chiave, soprattutto in una stagione in cui la squadra cercherà di alzare l’asticella dopo un’annata complicata.

Inoltre, l’affidabilità di Marusic sarà preziosa anche dal punto di vista dello spogliatoio. La sua lunga militanza in biancoceleste lo ha reso uno dei giocatori più esperti del gruppo, e il suo ruolo potrebbe essere decisivo anche nella crescita dei più giovani o dei nuovi arrivati.

Con il blocco del mercato che complica la programmazione, Sarri sembra intenzionato a puntare su certezze già presenti in rosa, e Marusic è senza dubbio una di queste. La Lazio riparte dunque anche dalla sua solidità, nella speranza che il serbo possa essere ancora una volta uno degli uomini chiave della stagione biancoceleste.