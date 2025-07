Marusic Lazio: «Dopo tutto il lavoro della prima settimana una buona prova; stagione? Guardiamo partita dopo partita»

Le parole di Adam Marusic dopo la prima uscita stagionale della Lazio, vinta dai biancocelesti contro la Primavera

Nel primo test stagionale della Lazio, vinto 3-0 contro la formazione Primavera, Maurizio Sarri ha potuto osservare da vicino i progressi del gruppo biancoceleste nel ritiro di Formello. Tanti minuti nelle gambe per i titolari, prime indicazioni tattiche e buone risposte anche dai nuovi arrivati. Tra i protagonisti in campo e tra i più esperti dello spogliatoio, Adam Marušić ha analizzato la prestazione e il lavoro svolto in questi giorni ai canali ufficiali del club, soffermandosi anche sull’impatto del nuovo corso e sulle differenze rispetto ai ritiri in altura vissuti nelle precedenti stagioni.

L’APPROCCIO ALLA GARA – «Abbiamo fatto una buona gara, due tempi da 45 minuti. Dopo tutto il lavoro di tutti questi giorni, credo che alla fine abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo fare quello che vuole il mister, lo sappiamo già. Tanti di noi ci hanno già lavorato. Sono le stesse cose di due o tre anni fa. Serve lavorare, migliorare ed essere pronti per il campionato».

I NUOVI ARRIVATI E IL LAVORO DA FARE – «Per loro sarà un po’ più dura, anche per noi è stato un po’ complicato la prima volta che è arrivato a Roma. Serve pazienza».

IL RITIRO A FORMELLO – «Per me questo è il nono anno qui, ma il primo ritiro a Formello. È bellissimo, abbiamo tutto per lavorare bene. Solamente il clima è diverso rispetto ad Auronzo».

VERSO L’AVVIO DELLA STAGIONE – «Dobbiamo guardare partita dopo partita, non troppo avanti, lavorare bene e migliorare ogni aspetto».

PARTIRE A FARI SPENTI– «Il calcio vive di alti e bassi. Dobbiamo avere tanta motivazione, tanti obiettivi, dobbiamo lavorare tutti insieme e poi capiremo dove arriveremo».