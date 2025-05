Marotta a Dazn: «Ci giochiamo una partita difficile che ci può aprire una porta bella come quella dell’eventuale scudetto»

Marotta a Dazn, le parole del dirigente nerazzurro in vista della sfida contro la Lazio a San Siro: ecco le sue parole

Tutto è pronto per il match tra Inter e Lazio e, ad esprimersi circa l’importanza del match, è stato Marotta a Dazn. Il presidente dei nerazzurri ha infatti espresso la propria apprensione per un match che potrebbe valere lo scudetto! Ecco le sue parole:

«Ci giochiamo una partita difficile che ci può aprire una porta bella come quella dell’eventuale scudetto. I nostri giocatori sono maturati dopo Istanbul, crescendo in questi anni anche nell’ambito della gestione delle gare. Questo è propedeutico per la finale che avremo tra quindici giorni. Noi in questo momento ci siamo, l’importante è esserci, ci siamo arrivati con merito. Sta a noi decidere il nostro destino. La Champions League sarebbe la ciliegina che ci manca e che tanti di noi vorrebbero avere, io per primo».