Marchetti tra passato, presente e futuro: «Arrivavo da Cagliari, ecco cosa cambiò! Provedel ha bisogno di questo. Io preparatore della Lazio? Dico questo»

Marchetti tra passato, presente e futuro. A Radiosei l’ex portiere dei biancocelesti ha parlato di diversi aspetti che lo legano al mondo Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex portiere della Lazio Federico Marchetti ha raccontato la sua esperienza in biancoceleste e analizzato la situazione attuale del club, soffermandosi su Ivan Provedel, sul lavoro di Maurizio Sarri e su un possibile futuro da preparatore dei portieri. L’ex numero uno, oggi 41enne, ha mostrato grande affetto per l’ambiente laziale e fiducia nelle potenzialità della squadra.

SULLA SUA ESPERIENZA ALLA LAZIO – «Io arrivavo dal Cagliari che ambiva alla salvezza e a Roma con la Lazio è cambiato tutto in termini di pressioni»

SU PROVEDEL E IL LAVORO DI SARRI – «Ivan Provedel ha fatto un inizio molto importante, poi ha avuto delle vicissitudini ed ora faccio il tifo per lui affinché torni ai suoi livelli, determinanti per la squadra. Ora sente la fiducia del mister, per qualsiasi portiere questo è determinante. Per Sarri è il titolare e questo gli ha dato una grossa mano. Poi, più giochi e più hai l’opportunità di migliorarti ed il resto lo sta dimostrando partita dopo partita. La parata su Lookman è stata determinata da un grande istinto. Il sistema difensivo di Sarri sta influendo? Se hai una difesa solida che si muove a memoria il lavoro è agevolato. Gli interventi in un contesto organizzato sono più puliti»

SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEL CLUB – «Nella Lazio di oggi percepisco un po’ di confusione generale. Sono rientrato a Roma a maggio ed ho seguito in modo vago le vicissitudini del blocco di mercato con Sarri che era partito da un’idea. Ora vedo una squadra con un’anima, una squadra che gioca senza il salvagente e l’alibi del blocco di mercato. È una stagione partita in sordina che può riservare delle belle sorprese se c’è compattezza. Sarri e le stoccate alla società? È normale che se le promesse fatte inizialmente non sono state mantenute, ha tutto il diritto di dire ciò che pensa. Penso che vada accettato, già che è rimasto è tanta roba in virtù delle premesse estive».

UTURO PERSONALE – «Prossimo preparatore dei portieri della Lazio? Mi sto formando, ho preso anni fa l’Uefa B. Ora volevo ampliare il mio bagaglio con la licenza, poi farò anche Uefa A e poi vediamo. Se scocca la scintilla magari mi vedrete alla Lazio in futuro. Tengo le porte aperte, sarebbe un sogno».

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello