Mandas non si arrende alla titolarità di Provedel: Sarri sta valutando di… Ultime sull’impiego dell’estremo difensore greco

La gerarchia tra i pali della Lazio è stata definita, almeno per il momento. Maurizio Sarri ha sciolto i dubbi estivi e ha deciso di ripartire dal suo uomo di fiducia: sarà ancora Ivan Provedel il portiere titolare. Una scelta nel segno della continuità, che premia l’estremo difensore capace di riscrivere la storia del club nella stagione 2022-23, quando stabilì il record di 21 clean sheet, diventando un pilastro della solidità difensiva biancoceleste.

Il ballottaggio con Christos Mandas, tuttavia, è tutt’altro che chiuso. Il giovane portiere greco, titolare nel finale della scorsa stagione sotto la gestione Baroni, aveva impressionato per personalità e qualità, guadagnandosi la stima dello staff tecnico e accendendo il dibattito su chi dovesse essere il numero uno. Con il ritorno di Sarri, le gerarchie si sono ristabilite, ma lo scenario, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, potrebbe presto cambiare.

L’assenza dalle coppe europee e l’ingresso posticipato in Coppa Italia rischiano infatti di relegare Mandas a un lungo periodo di inattività. Per evitare di frenarne la crescita e per premiare il suo atteggiamento professionale, Sarri starebbe valutando di concedergli una chance già dopo il derby, a partire dalla sfida contro il Genoa.

Di conseguenza, per Provedel le prossime due partite contro Sassuolo e Roma assumono un’importanza cruciale. Saranno due banchi di prova fondamentali per dimostrare di aver ritrovato la forma migliore e per confermare il suo status di leader silenzioso. Il presente è nelle sue mani, ma il futuro resta aperto, con un dualismo delicato che la società dovrà gestire con attenzione.