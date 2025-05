Mandas su Baroni: «Serviva il mio aiuto e ho cercato di farmi trovare pronto. Ecco quando mi ha detto che avrei giocato»

Condividi via email

Mandas su Baroni, le parole dell’estremo difensore greco sulla propria crescita ed il proprio utilizzo in campo con il tecnico della Lazio

Ai microfoni de Il Tempo, il portiere della Lazio Mandas su Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare l’estremo difensore ha raccontato della sorpresa provata quando venne schierato titolare per le prime volte. Ecco le sue parole sul proprio tecnico in vista della prossima sfida di Serie A:

«Non mi ha detto niente, ho capito che serviva il mio aiuto e ho cercato di farmi trovare pronto».

«Cinque minuti prima della riunione tecnica mi ha chiamato per dirmi che avrei giocato».