Manchester United in crisi economica. Si pensa alla Lazio per organizzare un mini torneo di lusso

Dove vedere Sassuolo Lazio, ecco tutte le informazioni sul match in streaming

Conferenza stampa Sarri: ecco quando parla il tecnico alla vigilia di Sassuolo-Lazio

Lazio, Vecino assente all'ultimo allenamento: il motivo

Rovella, in casa Lazio prevale la linea della prudenza: le ultime verso il Sassuolo

Lotito
Dc Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Manchester United in crisi economica. Si pensa alla Lazio per organizzare un mini torneo di lusso… Tutti i dettagli

Il Manchester United affronta una crisi profonda, non solo di risultati ma anche finanziaria. L’assenza dalle coppe europee per la stagione in corso ha creato un buco significativo nelle casse del club, aggravato da una campagna acquisti estiva dispendiosa. Per far fronte a questa emergenza e generare nuovi ricavi, la dirigenza dei Red Devils sta valutando una soluzione tanto insolita quanto affascinante: un tour di amichevoli infrasettimanali all’estero.

L’idea, riportata dal tabloid inglese The Sun, nasce dalla necessità di sfruttare le settimane libere da impegni internazionali. La squadra guidata dal tecnico Amorim, avendo di fatto solo la Premier League e la FA Cup da disputare, avrebbe ampi spazi in calendario per organizzare partite di prestigio in giro per l’Europa. Questo permetterebbe di incassare proventi da diritti TV, sponsor e biglietti, attenuando così le perdite dovute alla mancata partecipazione alle competizioni UEFA.

Il progetto non coinvolgerebbe avversari qualunque. Lo United starebbe guardando ad altre “grandi deluse” del calcio europeo, club di alto profilo che, come i Red Devils, si trovano clamorosamente fuori dai tornei continentali. Tra i nomi che circolano ci sono squadre del calibro di Milan, Lipsia e Siviglia. In questo elenco di possibili sfidanti compare anche la Lazio di Sarri, che potrebbe dunque diventare protagonista di una di queste serate di gala internazionale. Si tratterebbe di un mini-torneo tra escluse di lusso, un modo per mantenere alto il brand e, soprattutto, per dare ossigeno a un bilancio in difficoltà.

