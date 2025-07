Lotito, il presunto malore scatena il caos sui social: invasione dei tifosi romanisti (e silenzio dei laziali)! - Lazio News 24

Lotito, il presunto malore scatena l’ironia dei tifosi romanisti: silenzio tra i laziali. La situazione

La notizia di un presunto malore che avrebbe colpito il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha acceso i riflettori non solo sui media, ma anche e soprattutto sui social. Mentre da ambienti ufficiali non è arrivata alcuna conferma, a far parlare è stata la reazione dei tifosi, in particolare quelli della Roma.

Alla diffusione della voce, i tifosi giallorossi si sono riversati in massa sotto i post pubblicati dalla Lazio sulle proprie pagine social, lasciando commenti sarcastici e ironici. In tanti, infatti, hanno espresso il desiderio che si trattasse solo di una fake news. L’obiettivo? Non tanto augurare il bene a Lotito, quanto piuttosto deridere la situazione, alimentando un clima di sfottò che da sempre contraddistingue il derby capitolino, anche fuori dal campo.

In questo contesto, il nome di Lotito è tornato prepotentemente al centro del dibattito sportivo e social. Il presidente biancoceleste è una figura polarizzante nel calcio italiano, spesso contestato, ma altrettanto difeso dai suoi sostenitori più fedeli. Tuttavia, in questa circostanza, il silenzio dei tifosi della Lazio è stato assordante: nessuna reazione pubblica, nessuna difesa visibile nei confronti del patron, almeno nei primi momenti successivi alla diffusione della notizia.

Il contrasto tra la rumorosa ironia romanista e la quiete quasi surreale della tifoseria laziale ha generato un effetto ancor più amplificato online. È chiaro che il nome di Lotito – già al centro di molte polemiche per le sue dichiarazioni, scelte societarie e presenza politica – resta una calamita per l’attenzione mediatica, in qualsiasi contesto.

Resta da capire se il presunto malore di Claudio Lotito sia stato solo una falsa allerta o qualcosa di più serio. Intanto, il web si è trasformato nell’ennesimo campo di battaglia tra le due tifoserie, con Lotito inconsapevole protagonista di un nuovo capitolo dell’infinita rivalità tra Roma e Lazio.