Maglia Lazio, quando verrà presentata la terza casacca? Ecco le ultime novità biancocelesti - Lazio News 24

Maglia Lazio, attesa finita: in arrivo la nuova terza divisa. La situazione attuale dei biancocelesti

L’attesa per tutti i tifosi biancocelesti sta per finire: la nuova maglia della Lazio è pronta a fare il suo debutto. Si tratta della terza divisa ufficiale per la stagione 2025/2026, che verrà svelata nei primissimi giorni di agosto. Lo ha annunciato direttamente Marco Canigiani, responsabile marketing della società, intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club.

“A brevissimo saremo pronti per presentare la terza maglia, diciamo che dai primi di agosto si dovrà essere in allerta per la presentazione”, ha dichiarato Canigiani, lasciando intendere che la presentazione è davvero imminente e che sarà un evento da non perdere per i tifosi.

Secondo quanto riportato anche da Il Messaggero, la terza maglia della Lazio verrà svelata ufficialmente dopo la mini tournée estiva che la squadra sta svolgendo in Turchia. Un percorso di preparazione importante per gli uomini di Marco Baroni, in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A.

Non solo: la nuova divisa dovrebbe essere indossata per la prima volta in occasione dell’amichevole internazionale contro il Burnley, fissata nei prossimi giorni. Un’occasione perfetta per mostrare ai tifosi e agli appassionati il nuovo look della squadra sotto la guida del nuovo allenatore.

Ogni anno, la presentazione della nuova maglia Lazio rappresenta un momento di grande attesa per i sostenitori del club. Non si tratta solo di una questione estetica, ma di identità, storia e passione. La terza divisa, in particolare, è spesso quella più innovativa e creativa, con colori e design alternativi rispetto alle tradizionali tonalità biancocelesti. Nelle scorse stagioni, infatti, la Lazio ha spesso stupito con proposte originali che hanno riscosso grande successo tra i tifosi e nei numeri di vendita.

Ancora nessuna anticipazione ufficiale sul colore o sul concept grafico scelto per la nuova maglia, ma sui social già circolano ipotesi e mockup non ufficiali che alimentano la curiosità. Quel che è certo è che l’attesa sta per finire.

Appuntamento, dunque, ai primi di agosto: la nuova maglia della Lazio è pronta a essere svelata e, come sempre, sarà molto più di una semplice divisa da gioco. Sarà un simbolo di appartenenza, da indossare con orgoglio per tutta la stagione.