Luis Alberto: «Segnare al derby è speciale, ma volevamo la vittoria»

Le parole di Luis Alberto al termine di Lazio-Roma

Nel post partita di Lazio-Roma, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, l’autore del gol del definitivo 1-1 Luis Alberto. Ecco le sue dichiarazioni: «Siamo stati poco fortunati. oltre ai quattro pali abbiamo avuto diverse occasioni da gol anche con Immobile e Correa. Possiamo migliorare sotto il punto di vista realizzativo perché, invece, sul piano dello spirito e dell’interpretazione di gara siamo stati ottimi oggi. Tutti dobbiamo fare assist e gol, l’importante è che la squadra vada bene. Oggi Immobile mi ha servito l’assist mentre io ho segnato, siamo tutti sulla strada giusta e sono sicuro che quest’anno la Lazio andrà meglio rispetto allo scorso anno».

Segnare in un derby? «È speciale trovare la via della rete in un match di questo tipo. Non sono contento perché avrei voluto vincere, quest’anno dobbiamo raggiungere uno dei primi quattro posti della classifica. Ora dovremo pensare agli impegni con la Nazionale per poi concentrarci sul match con la SPAL. Nel corso di quest’estate abbiamo lavorato molto bene, il mister ha ritrovato un calcio più spettacolare e dovremo metterlo in campo per vincere, altrimenti sarebbe inutile. In questo campionato credo che realizzeremo più reti e di conseguenza più punti. Ho festeggiato il gol con i miei compagni, ho aspettato un po’ che venisse convalidato dal VAR e dopo aver trovato la via della rete mi sono diretto verso la panchina. Mi mancava un gol in una partita così importante come il derby».