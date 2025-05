Luca Pellegrini dopo Lazio Juventus: «Un pareggio e una grande prova di carattere e voglia di riprendere la partita»

Condividi via email

Luca Pellegrini, le parole del laterale della Lazio a seguito del pareggio strappato in extremis contro la Juventus in campionato

Luca Pellegrini è rimasto soddisfatto dal risultato finale della Lazio che, in superiorità numerica per più di metà secondo tempo, hanno assediato la retroguardia bianconera trovando anche il gol decisivo per il pareggio finale. A commentare la prova dei propri compagni sul prato dell’Olimpico contro la Juventus è stato il laterale biancoceleste il quale ha scritto due righe sui social circa il match:

«Un pareggio e una grande prova di carattere e voglia di riprendere la partita. Non abbiamo mollato e dobbiamo continuare a non farlo. 2 partite. Forza Lazio».