Lotito e la visione sulla Lazio: «Noi abbiamo conti in regola. Sugli Scudetti...» - Lazio News 24

Lazio, Lotito e la sua visione gestionale: «Conti in ordine, niente illusioni». La situazione

Il presidente Claudio Lotito continua a essere uno dei protagonisti centrali della scena biancoceleste. Alla guida della Lazio dal 2004, ha sempre mostrato una visione gestionale improntata all’equilibrio finanziario e alla sostenibilità, evitando ogni tipo di passo più lungo della gamba. La sua filosofia è chiara: costruire una Lazio solida, prima ancora che spettacolare.

Negli anni, Lotito ha più volte ribadito la sua posizione in merito alla gestione del club. Emblematiche in tal senso alcune dichiarazioni rilasciate all’ANSA, in cui ha confrontato la sua amministrazione con quelle passate, facendo riferimento agli scudetti vinti sotto le presidenze Lenzini e Cragnotti.

«Lo scudetto di Lenzini nacque dal caso, non fu una cosa programmata. Quello di Cragnotti fa parte di un altro calcio, di una visione imprenditoriale non sana. Tant’è che poi la società stava per fallire», ha dichiarato Lotito, tracciando una netta linea tra la Lazio di oggi e quella del passato.

Il presidente ha poi rivendicato il ruolo strategico che la Lazio occupa oggi all’interno del sistema calcio italiano:

«Ad oggi la Lazio ha la forza di decidere le scelte strategiche della politica sportiva italiana». Parole che confermano come, al di là dei risultati sportivi, Lotito consideri la stabilità economica un valore fondamentale, capace di garantire alla società un ruolo attivo e rispettato a livello nazionale.

Tuttavia, questo approccio prudente non è privo di critiche. Una parte della tifoseria della Lazio continua a chiedere investimenti più ambiziosi, specialmente nel calciomercato, per tornare a lottare stabilmente ai vertici. Il malcontento si fa sentire soprattutto in periodi in cui la squadra fatica a esprimere continuità e competitività, ma Lotito resta fermo nella sua direzione, convinto che solo la disciplina economica possa garantire un futuro duraturo al club.

Nel bene e nel male, Lotito ha costruito una Lazio con i conti in ordine, libera da debiti, e protagonista in Serie A da vent’anni consecutivi. Il sogno di nuovi trofei resta vivo, ma dovrà passare — secondo il presidente — sempre attraverso una gestione razionale, lontana dagli eccessi del passato.