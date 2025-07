Lotito, torna all'Ospedale Gemelli il presidente della Lazio. Ecco le motivazioni - Lazio News 24

Condividi via email

Lotito torna al Gemelli per controlli: le condizioni del presidente biancoceleste dopo il malore

Dopo il malore accusato nei giorni scorsi, le condizioni di Claudio Lotito sembrano essere in miglioramento, ma il presidente della Lazio ha comunque scelto di sottoporsi a nuovi controlli medici per precauzione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero nell’edizione odierna, nella giornata di ieri – 25 luglio – Lotito si è recato nuovamente al Policlinico Gemelli di Roma per ulteriori accertamenti clinici.

Il patron biancoceleste, che ricopre anche il ruolo di senatore della Repubblica, aveva fatto preoccupare molti per il malessere improvviso che lo aveva colpito di recente. Tuttavia, i medici avevano subito rassicurato sull’assenza di complicazioni gravi, parlando di un semplice episodio transitorio, probabilmente legato a stanchezza e stress. Lotito, noto per il suo ritmo frenetico e l’impegno costante sia sul fronte sportivo che politico, ha deciso comunque di non sottovalutare la situazione.

La visita di ieri al Gemelli rientra in un percorso di monitoraggio già previsto, volto a verificare che tutto sia effettivamente rientrato nella norma. Non si tratterebbe quindi di un nuovo problema, bensì di controlli di routine programmati per garantire il pieno recupero fisico del presidente. Fonti vicine alla Lazio parlano di uno Lotito sereno, che ha già ripreso a lavorare, seppur con maggiore cautela rispetto ai ritmi abituali.

Negli ambienti biancocelesti, la notizia è stata accolta con sollievo. Il presidente è una figura centrale non solo nella gestione della società, ma anche nelle trattative di calciomercato, che proprio in questi giorni entrano nel vivo. La sua presenza, anche se più defilata del solito, continua a farsi sentire, a dimostrazione del forte legame con la squadra e dell’interesse personale in ogni fase della costruzione della rosa.

Il momento è delicato per la Lazio, alle prese con infortuni come quello recente di Patric e con la necessità di completare il gruppo a disposizione di mister Baroni. Ma la buona notizia è che Lotito, seppur con prudenza, è tornato a seguire da vicino ogni passo del club.

Il presidente resta sotto osservazione medica, ma il peggio sembra alle spalle. Il suo ritorno progressivo alla piena attività rassicura l’ambiente laziale, dentro e fuori dal campo.