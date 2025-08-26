Lotito, il presidente scende in campo: cerchiata in rosso la data di domani, cosa accadrà

In casa Lazio Claudio Lotito è pronto ad alzare la voce, il presidente scende in campo, ecco cosa potrebbe accadere nella giornata di domani

L’esordio stagionale in Serie A si è trasformato in un incubo per la Lazio, sconfitta per 2-0 dal neopromosso Como. La squadra di Maurizio Sarri non è mai riuscita a impensierire gli avversari, dimostrandosi lenta, prevedibile e priva di reattività. Il Como, fin dai primi minuti, ha preso il controllo del gioco con un’organizzazione e un dinamismo che hanno messo in seria difficoltà i biancocelesti.

Il 4-3-3 della Lazio è apparso rigido e incapace di contenere la fluidità degli avversari. Il centrocampo, senza la giusta incisività, non ha fatto da filtro, lasciando gli attaccanti isolati e innocui. Sotto costante pressione, anche la difesa ha mostrato evidenti lacune. Il Como ha sbloccato il risultato al 47’ con il gol di Douvikas, e il raddoppio è arrivato poco dopo con una splendida punizione di Paz. L’unica reazione della Lazio è stato un gol annullato a Castellanos, l’unico tiro in porta di una prestazione da dimenticare.

Questa sconfitta rappresenta un segnale d’allarme, mettendo in luce preoccupanti limiti tattici e fisici. La mancanza di concentrazione e la scarsa reattività devono essere corrette in fretta. Sarri dovrà lavorare intensamente per ridare solidità e incisività a un gruppo che, al suo esordio, ha mostrato troppe criticità. Sarà necessario un cambio di rotta immediato per non trovarsi a rincorrere le rivali fin dall’inizio.

A tal riguardo, come scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, Sarri ieri ha fatto svolgere una seduta di scarico e per oggi ha concesso una giornata di riposo. Per questo i capitolini torneranno ad allenarsi domani a Formello. Ma attenzione, siccome, spiega il quotidiano: potrebbe esserci anche il presidente Lotito, che ha intenzione di parlare alla squadra dopo la debacle della prima giornata di campionato a Como. Da verificare le condizioni di Isaksen che potrebbe a breve tornare a lavorare in gruppo dopo essere guarito dalla mononucleosi.