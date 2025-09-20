Lotito ricorda Cragnotti: «Rispetto a lui io faccio questa cosa ancora oggi» - Lazio News 24

Lotito si sfoga con un tifoso: «Dovevo fare come Cragnotti. I debiti li pago ancora io»

Sta facendo il giro del web un nuovo audio del presidente della Lazio, Claudio Lotito, in cui si lascia andare a uno sfogo telefonico con un tifoso biancoceleste. La registrazione, circolata nelle ultime ore, ha riacceso il dibattito tra i sostenitori laziali sul ruolo del presidente, la gestione economica del club e il paragone con le passate proprietà.

Nel corso della conversazione, Lotito affronta a ruota libera diversi temi legati alla storia recente della Lazio, alla situazione finanziaria del club e alla sua visione della gestione societaria. Il tono è diretto, a tratti polemico, come spesso accade nelle sue uscite pubbliche.

Il duro sfogo di Lotito: «Dovevo fare un aumento di capitale»

Tra i passaggi più significativi dell’audio, spicca una riflessione autocritica:

«Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, come ha fatto la gestione successiva».

Lotito torna così a parlare della gestione Sergio Cragnotti, figura ancora oggi molto discussa tra i tifosi della Lazio. «Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto. I debiti li sto pagando ancora io fino al 2027. Vi ha fatto sognare con una società che era fallita». Una dichiarazione che non mancherà di sollevare reazioni, dato il legame affettivo che una parte della tifoseria conserva per l’era Cragnotti, culminata con la vittoria dello Scudetto nel 2000.

Lotito: «La Lazio non ha vinto, ma non è nei guai»

Nel suo sfogo, Lotito confronta poi la situazione della Lazio con quella di altre grandi squadre italiane:

«La Roma, il Milan e l’Inter stanno in mezzo ai problemi. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non è nei guai come loro».

Il presidente rivendica dunque la solidità finanziaria della società, anche a fronte di una mancanza di trofei importanti negli ultimi anni. Una gestione sobria, che secondo lui ha messo la Lazio al riparo da crisi economiche che stanno invece colpendo altri top club della Serie A.

Questo audio, come molti altri usciti negli ultimi anni, conferma la volontà di Lotito di difendere il suo operato con forza, anche a costo di accendere ulteriori polemiche tra i tifosi della Lazio.