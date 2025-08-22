Lotito, in chiusura un nuovo volto in ottica società. Annuncio a breve - Lazio News 24

Lotito al lavoro per chiudere con il nuovo main sponsor: obiettivo annuncio prima del Como

In casa Lazio non si parla solo di campo. Con l’esordio in campionato contro il Como alle porte, l’attenzione si concentra anche su un altro fronte fondamentale per il futuro del club: la sponsorizzazione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito sta lavorando incessantemente per chiudere l’accordo con un nuovo main sponsor, che potrebbe rappresentare una svolta strategica e finanziaria per la società.

L’obiettivo dichiarato di Lotito è quello di assicurare un’entrata economica solida, che possa contribuire a sbloccare alcune dinamiche di mercato attualmente ferme e soprattutto evitare problemi di liquidità nella finestra invernale. La Lazio, infatti, si trova in una situazione delicata: il blocco del mercato ha impedito manovre significative in estate, e l’ingresso di capitali freschi attraverso una sponsorizzazione potrebbe cambiare le prospettive.

Lotito stringe i tempi: sponsor entro fine agosto

Sempre secondo il Corriere dello Sport, Lotito sarebbe molto vicino a trovare l’intesa definitiva con una delle aziende in lizza. Si parla dell’inserimento di un nuovo marchio, oltre a quelli del settore tech che avevano già mostrato interesse, garantendo una proposta tra i 6 e i 7 milioni di euro a stagione. La decisione definitiva è attesa entro la fine del mese, ma il presidente è convinto di poter concludere già prima del 24 agosto, giorno dell’esordio in Serie A.

Il desiderio di Lotito è chiaro: vedere la Lazio scendere in campo a Como con il nuovo sponsor già stampato sulla maglia, un segnale forte sia dal punto di vista economico che d’immagine.

Una scelta strategica

Per Lotito, la sponsorizzazione non è solo una questione di visibilità. È una mossa cruciale per dare stabilità finanziaria al club e affrontare con maggiore serenità le sfide future, sul campo e fuori. L’accordo con un main sponsor di rilievo permetterebbe di pianificare meglio anche le operazioni di gennaio, dove la Lazio potrebbe avere bisogno di rinforzi.

In un momento in cui ogni dettaglio conta, Lotito si conferma ancora una volta al centro del progetto Lazio, cercando di guidare il club verso un equilibrio tra ambizione sportiva e sostenibilità economica.