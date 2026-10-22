Lotito prima insulta i tifosi e poi li cerca: ma la protesta non va con promozioni e risultati

Lotito non perde occasione per insultare i tifosi della Lazio, ma poi contro il Cagliari lancia un disperato tentativo per riportarli allo Stadio

Solamente nella giornata di ieri sono uscite delle parole di scherno del Presidente Lotito nei confronti dei tifosi laziali risalenti allo scorso 30 giugno. Dichiarazioni che si aggiungono ad una lunghissima serie di insulti e critiche che il patron ha rivolto nei confronti del popolo biancoceleste e della Lazio stessa nel corso degli anni.

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Oggi però arriva un annuncio da parte della società che sa di ennesimo (disperato) tentativo di riportare la gente allo Stadio. Considerando che anche per il Parma ci saranno circa 10mila spettatori.

Per Lazio-Cagliari però Lotito rilancia e fa quasi all-in biglietti a prezzi stracciati che possono essere acquistati dagli abbonati delle ultime due stagioni. Un tentativo di fera leva sui risultati della squadra di Gattuso sfruttando gli oltre 29mila abbonamenti del 2025/2026.

Un tentativo che sicuramente riavvicinerà qualcuno all’Olimpico ma la sensazione è che la stragrande maggioranza della tifoseria proseguirà con la contestazione.

E sarà l’ennesima occasione per ribadire a Lotito e in generale all’Italia intera, che la protesta non va in base ai risultati e neanche in base alle promozioni, la protesta ad oltranza è frutto di quanto accade da 22 anni a questa parte!