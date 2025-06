Lotito: «Risultati? Mi sembra che anche le squadre del nord non abbiano vinto nulla...»

Il patron della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che è stata la stagione appena conclusa dai biancocelesti

Claudio Lotito ha parlato durante l’evento sul bullismo che si è svolto allo stadio Olimpico.

LE DICHIARAZIONI – Io mi sono abituato a misurare le persone non per i risultati ma per la tenuta psicologica in un contesto specifico. Ma non è un problema solo della Lazio, se andate a vedere le altre squadre del nord mi pare che alla fine non hanno vinto nulla.