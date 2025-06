Lotito: «Baroni? Ha fatto una scelta per via di alcune cose che sono venute meno...»

Il patron della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è stata la decisione di divorziare da Baroni

Claudio Lotito ha parlato durante l’evento contro il bullismo che si è svolto allo stadio Olimpico.

BARONI-«La scelta del tecnico? L’ho detto nel comunicato ufficiale, è sicuramente un allenatore che ho voluto a tutti i costi perché ha interrotto prematuramente un percorso che avevamo iniziato. Cosa non è andato con Baroni? Non è che non ha funzionato, io non ho esonerato Baroni. Il mister ha fatto una scelta perché ha capito che sono venute meno alcune aspettative che aveva previsto, penso anche la piazza aveva assaporato alcune possibilità. Io mi sono abituato a misurare le persone non per i risultati ma per la tenuta psicologica in un contesto specifico. Ma non è un problema solo della Lazio, se andate a vedere le altre squadre del nord mi pare che alla fine non hanno vinto nulla. Il calcio purtroppo è anche questo, è legato a fattori imponderabili e a tante variabili non prevedibili. Nella prima parte di stagione eravamo primi dappertutto, poi ci siamo persi per strada».