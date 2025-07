Lorenzo Insigne e la Lazio: l’agente D’Amico conferma i contatti: «A breve ci sarà un annuncio»

Condividi via email

Insigne alla Lazio; le parole dell’ex attaccante del Napoli dopo l’addio al Toronto e le voci di un possibile arrivo in biancoceleste da Sarri

Il nome di Lorenzo Insigne continua a essere accostato con insistenza alla Lazio, e la mancanza delle consuete smentite di rito sembra suggerire che ci sia qualcosa di concreto dietro queste voci. A gettare nuova luce sulla situazione è lo stesso agente del calciatore, Andrea D’Amico, che, intervenuto ai microfoni di Stile TV, ha parlato apertamente del possibile approdo dell’ex capitano del Napoli in biancoceleste. Le sue dichiarazioni confermano che c’è un lavoro in corso per il futuro di Insigne.

L’attaccante, che attualmente milita nel Toronto FC, potrebbe dunque fare ritorno in Italia, e la Serie A è un’opzione sul tavolo. D’Amico ha infatti dichiarato che da qui a poco ci sarà un annuncio e che tra le ipotesi c’è anche un ritorno in serie A. La possibilità di vederlo alla Lazio è stata esplicitamente menzionata dall’agente, che ha riconosciuto l’apprezzamento di Maurizio Sarri, suo ex allenatore al Napoli. Di seguito le sue parole

SUL RITORNO IN ITALIA – «Insigne di nuovo in Italia? Stiamo lavorando, da qui a poco ci sarà un annuncio e tra le ipotesi c’è anche un ritorno in serie A.»

SULLA LAZIO – «Alla Lazio? Sarri non ha mai nascosto il suo gradimento, il problema della Lazio è legato ai calciatori in scadenza di contratto per cui quando risolveranno questa cosa se ne potrà parlare, ma penso che si arriverà ad una soluzione molto prima.»