Lazio Under 17, esordio amaro per Ledesma. Sconfitta contro quella squadra - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, l'opinione di Carlo Nesti sulla campagna acquisti dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, Gigot rimarrà a Formello. Motivi? Svelato un retroscena

Calciomercato Lazio, un bilancio troppo negativo nonostante l'assenza di acquisti. I numeri

Castellanos, da oggetto misterioso a eroe della Lazio (e il ragazzo può ancora crescere)

2 ore ago

Ledesma

Lazio Under 17, esordio amaro per Ledesma: ko interno contro il Bari

La stagione della Lazio Under 17 inizia con una sconfitta, e non nel modo sperato per Cristian Ledesma, ex centrocampista biancoceleste e oggi nuovo allenatore della categoria giovanile. All’esordio sulla panchina dei giovani aquilotti, Ledesma ha visto la sua squadra cadere 1-2 contro il Bari a Formello, in un match caratterizzato da buone trame di gioco ma anche da errori decisivi.

Il match è stato combattuto, ma la Lazio non è riuscita a concretizzare le occasioni create, subendo invece due reti che hanno compromesso l’esito dell’incontro. La rete iniziale, un autogol sfortunato di Pafetta del Bari al 18’ del primo tempo, aveva illuso i padroni di casa, ma i pugliesi hanno reagito prontamente ribaltando il punteggio già entro il primo tempo.

Il gol del pareggio per il Bari è arrivato al 39’ del primo tempo con De Ruvo, lo stesso attaccante che ha poi siglato anche la rete del sorpasso al 7’ della ripresa. La Lazio ha provato a reagire, inserendo forze fresche dalla panchina, ma senza riuscire a trovare il gol del pareggio. A rendere ancora più amara la giornata ci ha pensato l’espulsione di Riggi al 50’ del secondo tempo, che ha lasciato i giovani biancocelesti in inferiorità numerica nei minuti finali.

Nonostante la sconfitta, Ledesma ha mostrato carisma in panchina e ha guidato i suoi con intensità e partecipazione. La Lazio Under 17 ha comunque offerto sprazzi di buon gioco, dando segnali incoraggianti per le prossime giornate. Il percorso è appena iniziato, e il club punta molto sulla crescita dei giovani talenti del vivaio, con l’obiettivo di costruire una base solida per il futuro.

L’obiettivo della società è chiaro: valorizzare i giovani, formare atleti pronti per le categorie superiori e, perché no, lanciare qualche elemento nella Lazio dei “grandi”. Cristian Ledesma, simbolo di appartenenza e professionalità nella storia recente del club, ha tutte le qualità per essere una guida importante in questo processo.

Tabellino: Lazio-Bari 1-2
Marcatori: 18’ pt aut. Pafetta (B), 39’ pt e 7’ st De Ruvo (B)
Espulso: Riggi (L) al 50’ st

