Ledesma torna alla Lazio: sarà il nuovo tecnico dell’Under 17 biancoceleste

Cristian Ledesma ritorna alla Lazio: l’ex centrocampista riparte dal settore giovanile e guiderà l’under 17 biancoceleste

La Lazio ha presentato il nuovo organigramma degli allenatori del settore giovanile per la stagione 2025/2026, puntando sulla continuità e su un gradito ritorno. Come riporta Il Messaggero, a guidare l’Under 17 sarà Cristian Ledesma, uno dei giocatori più iconici nella storia del club con 12 presenze nella classifica dei calciatori più presenti. Dopo essersi fatto le ossa con la Primavera dell’Ascoli e aver fondato un’Academy per avviare bambini al calcio, Ledesma torna a casa con l’obiettivo di formare le future promesse biancocelesti.

Un altro volto noto che fa il suo ingresso tra i tecnici è Cristiano Lombardi, quasi 30enne, che guiderà l’Under 16. Cresciuto nel vivaio laziale, Lombardi ha appeso gli scarpini al chiodo a settembre dopo una lunga serie di prestiti. Già mister in seconda dell’Under 18, seguirà le orme del suo mentore Simone Inzaghi, che nel 2016 lo fece esordire in Serie A con un gol. A completare il quadro, l’Under 18 sarà affidata a Fabrizio Perrotti, che vanta un passato da centrocampista nella Primavera biancoceleste e una recente esperienza come successore di Colantuono a Salerno. L’Under 15 accoglie Alessio Fazi, ex collaboratore della Roma, mentre a Valerio Gualdaroni e Edoardo Ragaini saranno affidate le formazioni Under 14 Pro ed Élite, con il compito cruciale di individuare e far crescere i talenti del futuro. L’obiettivo comune di tutti questi tecnici è quello di formare le nuove leve nel segno della continuità, plasmandole per il calcio professionistico.