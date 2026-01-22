Verso Lecce Lazio, il new entry Cheddira si prepara a sfidare i biancocelesti! Le ultime

Verso Lecce Lazio, il calciatore Walid Cheddira è un nuovo colpo dei rivali. Di Francesco spera di averlo in occasione della gara del weekend

L’attesa cresce per Lecce Lazio, match valido per la 22ª giornata di Serie A in programma il 24 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare. Una sfida che si arricchisce di un tema tattico in più, soprattutto dal lato giallorosso, dove è appena arrivato un rinforzo offensivo di peso. A fare il punto è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che svela i piani del Lecce in vista della gara contro i biancocelesti.

Lecce Lazio, Cheddira nuovo acquisto e possibile sorpresa

Walid Cheddira è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce e il tecnico Eusebio Di Francesco spera di poterlo schierare già contro la Lazio. L’idea è quella di inserirlo subito nelle rotazioni offensive per aumentare peso specifico e profondità all’attacco giallorosso.

Cheddira porta in dote caratteristiche precise: fisicità, corsa, tiro e una spiccata capacità di attaccare la profondità, qualità che potrebbero mettere alla prova la linea difensiva biancoceleste.

Lecce Lazio, un’arma in più per Di Francesco

L’eventuale utilizzo immediato di Cheddira rappresenterebbe un’opzione importante per Di Francesco, soprattutto in una gara in cui il Lecce vorrà essere aggressivo e diretto. Il nuovo centravanti può offrire soluzioni diverse, sia come riferimento centrale sia negli spazi, favorendo inserimenti e seconde palle.

LEGGI ANCHE: Mandas Bournemouth, a un passo dalla cessione! Il club inglese avanza un’ulteriore offerta: le ultime