Lazzari Lazio, la verità dietro al “colpo da 15 milioni”: plusvalenza reale o racconto romanzato?

Lazzari Lazio, il DS del Torino, Davide Vagnati, rivendica l’operazione con la SPAL, ma i dettagli svelano un’altra storia

Davide Vagnati, oggi Direttore Sportivo del Torino, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ripercorrendo i momenti più importanti della sua carriera: dal passato da calciatore, agli inizi come dirigente, fino alle operazioni di mercato più significative.

Tra i ricordi più vividi, Vagnati ha indicato senza esitazioni quello che, a suo dire, resta il miglior colpo della sua esperienza alla SPAL: «Sicuramente Manuel Lazzari, preso a zero dal Porto Tolle in Serie D e poi ceduto alla Lazio per 15 milioni di euro». Una storia che, raccontata così, sembra un manuale perfetto di plusvalenza: individuare un talento nei dilettanti, valorizzarlo in Serie A e venderlo a una big del campionato.

Tuttavia, scavando nei dettagli, emerge che la versione proposta dal dirigente granata è in parte una “licenza narrativa”. Lazzari, infatti, non passò direttamente dal Porto Tolle alla SPAL in svincolo. Il suo percorso verso Ferrara fu legato alla fusione tra la SPAL e la Giacomense, società in cui il giocatore militava all’epoca. Un passaggio fondamentale che smonta, almeno in parte, il mito del “colpo a zero dal nulla”.

Anche la cifra della cessione alla Lazio merita una precisazione: non furono 15 milioni secchi, ma circa 13,7 milioni più bonus, con l’aggiunta di Alessandro Murgia come contropartita tecnica. Una valutazione complessiva comunque importante, ma leggermente inferiore alla cifra citata da Vagnati.

Al netto delle piccole inesattezze, resta il fatto che Lazzari è stato un esempio di crescita esponenziale: dalla Serie D alla Nazionale, passando per un ruolo da titolare in una squadra come la Lazio. Un’operazione che ha portato alla SPAL risorse fondamentali e ha consacrato il laterale destro tra i migliori interpreti del ruolo in Italia.

Che si tratti di orgoglio personale o di un racconto leggermente abbellito, la storia resta comunque una pagina di mercato di grande successo. Forse non proprio da 15 milioni, ma abbastanza per entrare nei ricordi migliori di Vagnati.