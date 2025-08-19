Zaccagni, la Lazio è tutta in mano tua! Capitano e una caratteristica molto importante - Lazio News 24

Lazio, Zaccagni guida la rinascita: fascia al braccio e fame di riscatto

Con la fascia da capitano al braccio e una nuova stagione tutta da vivere, Mattia Zaccagni si prepara a essere protagonista della Lazio versione 2025/2026. Dopo un’annata complicata, chiusa senza qualificazione alle coppe europee, l’esterno offensivo biancoceleste vuole rilanciare sé stesso e soprattutto riportare la Lazio dove merita: nelle zone alte della classifica e in Europa.

Nello scorso mercato invernale, il suo nome era finito sul taccuino del Napoli, in cerca di un possibile sostituto di Kvaratskhelia. Un interessamento che aveva fatto tremare i tifosi biancocelesti, già preoccupati per la tenuta fisica del numero 20, frenato da una fastidiosa pubalgia nella parte finale della scorsa stagione. Ma ora tutto questo fa parte del passato: Zaccagni ha ritrovato condizione, motivazione e centralità nel progetto della nuova Lazio targata Sarri.

Zaccagni, il talismano della Lazio

Oltre al talento, c’è un dato che rafforza il legame tra Zaccagni e la Lazio: da gennaio 2023, ogni volta che il fantasista è andato in gol, la squadra non ha mai perso. In 22 partite in cui ha trovato la rete, la Lazio ha ottenuto 19 vittorie e 3 pareggi, una striscia che lo rende un autentico portafortuna. Un impatto decisivo, che fa di lui non solo un leader tecnico ma anche uno spirituale, capace di incidere nei momenti chiave.

Con l’esordio stagionale contro il Como ormai alle porte, Zaccagni è pronto a tornare protagonista. L’appuntamento è fissato per il 24 agosto, e l’obiettivo è chiaro: cominciare con il piede giusto, guidando una Lazio che vuole scrollarsi di dosso il grigiore dell’ultimo anno.

Lazio, Zaccagni simbolo della nuova stagione

Tra conferme, nuovi acquisti e cambiamenti nello spogliatoio, Zaccagni rappresenta il filo conduttore della continuità biancoceleste. È lui l’uomo su cui Sarri conta per dare ritmo e imprevedibilità al tridente offensivo. La Lazio ha bisogno del miglior Zaccagni, e il giocatore lo sa bene: è il momento di ricaricare la faretra, prendere la mira e colpire.

La Lazio riparte, e lo fa con Zaccagni al centro del progetto.