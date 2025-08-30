Lazio, chiavi dell'attacco a Zaccagni: un leader che deve guidare al riscatto - Lazio News 24

Lazio, è l’ora della svolta: Zaccagni chiamato a guidare la riscossa. La situazione

La Lazio si trova davanti a un bivio già nelle prime settimane della stagione. Dopo un’estate turbolenta dal punto di vista societario, tra cambi dirigenziali e incertezze sul mercato, l’avvio in campionato è stato tutt’altro che incoraggiante: la sconfitta contro il Como ha acceso i riflettori su una squadra ancora alla ricerca della propria identità. A preoccupare in particolare è la sterilità offensiva che sta penalizzando il gruppo guidato da Maurizio Sarri.

In questo momento critico, la Lazio ha bisogno dei suoi leader, e tra questi c’è senza dubbio Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo, recentemente convocato in Nazionale, rappresenta una delle poche certezze nella rosa biancoceleste. Capitano e trascinatore tecnico, Zaccagni è chiamato a ritrovare quella verve sotto porta che manca da troppo tempo: il suo ultimo gol in Serie A risale addirittura al marzo scorso. Un dato che pesa, soprattutto in una squadra in cui gli attaccanti faticano a trovare la rete.

Accanto a lui, anche Taty Castellanos è sotto esame. L’attaccante argentino non segna in campionato dallo scorso aprile e il suo apporto è finora stato al di sotto delle aspettative. Eppure, come ricorda la Gazzetta dello Sport, il Taty ha spesso trovato il gol nelle gare d’esordio casalinghe, un dato che potrebbe infondere un po’ di ottimismo all’ambiente laziale.

La crisi offensiva della Lazio non è solo un problema di numeri, ma di fiducia e coesione tattica. La squadra fatica a creare occasioni pericolose e, quando ci riesce, manca di concretezza. Ed è qui che Zaccagni può fare la differenza: il suo talento nell’uno contro uno, la capacità di saltare l’uomo e la visione di gioco lo rendono un’arma fondamentale per uscire da questo momento negativo.

Per la Lazio, dunque, la prossima sfida all’Olimpico sarà un banco di prova decisivo. Ripartire dai gol di Zaccagni e ritrovare il cinismo sotto porta sono le chiavi per invertire la rotta. La stagione è appena iniziata, ma la pressione è già alta: serve una scossa, e il numero 20 biancoceleste è chiamato a guidarla.