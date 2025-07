Zaccagni, futuro e una Lazio che ha bisogno di lui (nonostante le possibile offerte). Il punto - Lazio News 24

Zaccagni e la fascia da capitano: futuro incerto alla Lazio. La situazione attuale in casa biancoceleste

Colpo di scena nella chiusura della conferenza stampa di presentazione del nuovo corso biancoceleste: la fascia da capitano della Lazio potrebbe non finire più sul braccio di Mattia Zaccagni. A sollevare il dubbio è stato proprio il tecnico toscano Sarri, rispondendo con freddezza a una domanda precisa sul tema: “Zaccagni? Sì, se la squadra lo vorrà”.

Una frase breve ma significativa, che lascia spazio a interpretazioni e riflessioni. Il riferimento sembra chiaro: la decisione sul capitano non è definitiva, e il gruppo squadra sarà determinante nel processo. Dopo le tensioni dello scorso anno, con polemiche interne e malumori mai del tutto sopiti, il ruolo di Zaccagni come leader in campo potrebbe essere rimesso in discussione.

Lo spogliatoio diviso e i possibili successori

Lo scorso anno, l’assegnazione della fascia a Zaccagni aveva creato più di qualche frizione interna. Il numero 10, pur essendo uno dei protagonisti tecnici della squadra, non è mai stato unanimemente riconosciuto come figura guida dello spogliatoio. Per questo motivo, Baroni sembra orientato a sondare prima gli umori del gruppo, evitando decisioni imposte dall’alto che potrebbero compromettere la coesione interna.

Nel caso in cui Zaccagni dovesse perdere la fascia, i candidati più accreditati per ereditarla sarebbero Ivan Provedel e Alessio Romagnoli, due calciatori con maggiore esperienza e riconoscibilità anche fuori dal campo. Entrambi godono della stima dello spogliatoio e della società, elementi chiave in un momento in cui la squadra è chiamata a compattarsi per superare un’estate turbolenta.

Zaccagni in bilico, attesa una decisione imminente

La situazione resta aperta e nulla è ancora stato deciso ufficialmente. Tuttavia, appare chiaro che una scelta dovrà arrivare in tempi brevi, possibilmente prima del debutto stagionale del 24 agosto contro il Como. Il tecnico non vuole che il tema della fascia destabilizzi ulteriormente un gruppo già messo alla prova da cambiamenti e tensioni extra campo.

Il futuro di Zaccagni, dunque, non riguarda solo il ruolo in campo, ma anche quello simbolico all’interno della squadra. La fascia è un segnale forte, e la sua eventuale revoca potrebbe rappresentare un punto di svolta nell’equilibrio dello spogliatoio biancoceleste.