Lazio, Zaccagni chiamato alla svolta: contro il Verona sfida da leader

Lazio, Zaccagni chiamato alla svolta questa sera: contro ‘Hellas Verona lo aspetta una sfida da leader. I dettagli

La Lazio si affida al suo capitano, Mattia Zaccagni, per ritrovare slancio in una stagione fin qui altalenante. L’esterno offensivo classe 1995, arrivato a Roma nel 2021 e diventato punto di riferimento tecnico della squadra, non è solo il leader emotivo dello spogliatoio, ma anche l’uomo capace di inventare una giocata dal nulla. In una rosa ricca di quantità ma povera di qualità, il talento dell’ex Verona rappresenta uno dei pochi fari in grado di illuminare il gioco biancoceleste.

Accanto a lui, pochi possono vantare la stessa incisività: tra questi Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo campione d’Europa e del Mondo, che con la sua esperienza internazionale resta un prezioso alleato. Ma il peso delle aspettative ricade soprattutto sulle spalle di Zaccagni, chiamato a trascinare la squadra in un momento delicato.

Anche Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste noto per il suo calcio offensivo e organizzato, non ha nascosto di pretendere di più dal suo capitano: «Zaccagni sa come la penso: per me può raggiungere la doppia cifra ogni anno. Se non ci riesce, vuol dire che sbaglia qualcosa. Attacca poco gli spazi e poco l’area, e in questo può migliorare», ha dichiarato in conferenza stampa.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per l’esterno romagnolo, frenato da problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Allo stesso tempo, l’intera squadra ha attraversato un periodo complicato, con risultati altalenanti e difficoltà nel trovare continuità. Ora, però, è il momento di ripartire, e per farlo la Lazio si affida al suo giocatore più rappresentativo e prolifico.

La prossima sfida di campionato avrà un sapore speciale: Zaccagni tornerà ad affrontare il Verona, la squadra che lo ha lanciato in Serie A e che, curiosamente, è anche la sua “vittima” preferita. I numeri parlano chiaro: contro gli scaligeri ha preso parte a ben 7 gol in campionato, frutto di 3 reti e 4 assist.

Per la Lazio, il match contro il Verona non è solo un’occasione per tornare a vincere, ma anche il banco di prova per capire se il suo capitano è pronto a riprendersi la squadra sulle spalle e guidarla verso obiettivi più ambiziosi.