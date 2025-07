Lazio: Zaccagni Punta alla "Doppia-Doppia" e Il Gruppo Combatte il Caldo. La situazione attuale - Lazio News 24

Il nuovo obiettivo di Zaccagni in vista di quella che sarà la sua stagione alla Lazio

Un grande guadagno per il numero 10, Mattia Zaccagni, che, nonostante le difficoltà legate alla pubalgia nel finale di stagione, ha chiuso il 2024-25 a un passo dalla “doppia-doppia” (10 gol e 9 assist). Un exploit che ora sogna di raggiungere appieno con Maurizio Sarri. Ieri, intanto, ha regalato un momento di grande emozione con la foto che lo ritrae insieme a Emma, la piccola tifosa allontanata di recente da un ristorante a Pescara per la sua fede biancoceleste. Alla bambina è stata anche consegnata una maglia numero 21, un gesto che ha sottolineato l’affetto del club verso i suoi sostenitori.

Ora, per Zaccagni, non resta che attendere il rientro completo con i compagni, previsto per domani (oggi solo seduta mattutina), con l’amico Patric pronto a seguirlo nel percorso di recupero. Le difficoltà del ritiro, tuttavia, non si limitano ai soli infortuni. Il gruppo sarà al completo solo quando Isaksen, Pellegrini e Mandas avranno smaltito la febbre. Non si tratta dei primi casi, dato che Basic aveva già riportato sintomi influenzali a inizio ritiro, senza dimenticare il lieve malore accusato dallo stesso Sarri. Le strutture di Formello saranno anche all’avanguardia, ma il gran caldo della Capitale sta mettendo a dura prova giocatori e staff, influendo sui ritmi delle sedute e sulla condizione fisica generale, rendendo il fresco di Auronzo, in retrospettiva, un’opzione che avrebbe “fatto più comodo”.