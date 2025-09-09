Lazio, Zaccagni ci sarà contro il Sassuolo: nessuna preoccupazione per la caviglia. Le ultimissime numero 10 biancoceleste

Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo della Lazio, ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per un lieve trauma alla caviglia sinistra rimediato durante la gara contro l’Estonia. Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, non si tratta di nulla di grave e il giocatore potrà prendere parte alla prossima sfida di campionato. La notizia arriva come sollievo per tifosi e staff biancoceleste.

Il monitoraggio post‐nazionale

Durante la vigilia dell’amichevole contro Israele, Zaccagni era presente in tribuna e aveva svolto lavoro differenziato in palestra, saltando la seduta collettiva sul campo. Il medico della Nazionale ha effettuato accertamenti che hanno escluso lesioni strutturali, limitando l’infortunio a una semplice contusione. Il giocatore è stato pertanto autorizzato a fare ritorno a Formello per continuare il recupero sotto la guida del club.

Rientro a Formello e lavoro con Sarri

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e noto per il suo schieramento offensivo, potrà contare regolarmente sul capitano biancoceleste. Zaccagni si aggregherà al gruppo già durante le prossime sedute di allenamento a Formello per preparare la trasferta contro il Sassuolo. La condizione fisica dell’esterno sinistro verrà monitorata giorno per giorno, ma al momento non emergono controindicazioni per la sua presenza dal primo minuto.

Impatto tattico per la Lazio

La figura di Zaccagni rappresenta un elemento chiave nel 4-3-3 di Sarri: la sua capacità di attaccare la profondità e di offrire assist in verticale è risultata decisiva nei match precedenti. Il ritorno del capitano sul binario di sinistra consentirà al tecnico toscano di mantenere stabilità e creatività nel reparto offensivo, riducendo la necessità di adattamenti improvvisati.

La sfida contro il Sassuolo

Allo stadio Mapei di Reggio Emilia la Lazio affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso, allenatore pragmatista noto per il 4-2-3-1 dinamico. La gara diventa un banco di prova per la truppa di Sarri, che dovrà gestire intensità e transizioni rapide. Con Zaccagni in campo, il sodalizio romano potrà sfruttare le fasce e aumentare il peso dell’attacco.

Le condizioni di Mattia Zaccagni non destano alcuna preoccupazione e il suo rientro conferma la profondità della rosa laziale in vista dei prossimi impegni. Il capitano sarà regolarmente al suo posto domenica, contribuendo a mantenere alta la competitività del club nel campionato di Serie A.