 Lazio, Zaccagni punta quella partita: speranze concrete! E intanto Sarri lo sostituisce così
Connect with us

News

Lazio, Zaccagni punta quella partita: speranze concrete! E intanto Sarri lo sostituisce così

News

Lazio, senza Guendouzi la squadra perde equilibrio: i numeri non mentono!

News

Lazio, chi giocherà al posto di Zaccagni? Il tecnico biancoceleste pronto a sorprendere tutti

News

Lazio, stop per Dia: niente Nazionale con il Senegal. Resta a Formello

News

Lazio, quando ripartono gli allenamenti? Il programma della ripresa verso l'Atalanta

News

Lazio, Zaccagni punta quella partita: speranze concrete! E intanto Sarri lo sostituisce così

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Zaccagni
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Lazio, Zaccagni punta quella partita: speranze concrete! E intanto Sarri lo sostituisce così nel difficile match contro l’Atalanta

In mezzo a un bollettino medico da incubo che sta mettendo a dura prova la rosa della Lazio, arriva un piccolo ma significativo sospiro di sollievo. La diagnosi sull’infortunio di Mattia Zaccagni ha rivelato una lesione di primo gradoall’adduttore, scongiurando le ipotesi ben più gravi che si erano temute inizialmente. La notizia, pur costringendo il giocatore a uno stop, è stata accolta quasi come una novità positiva a Formello. L’esterno salterà certamente la delicata trasferta contro l’Atalanta del prossimo 19 ottobre, ma c’è concreta speranza di riaverlo a disposizione per la prestigiosa sfida contro la Juventus, in programma la settimana successiva.

L’assenza di un giocatore chiave come Zaccagni apre però un vero e proprio casting per la sua sostituzione, un rebus che agita le notti di Maurizio Sarri. La prima idea, quella di spostare l’esplosivo Matteo Cancellieri dalla corsia di destra, è stata immediatamente scartata dal tecnico, che non ha alcuna intenzione di frenare l’incredibile momento di forma del suo giocatore nel suo ruolo naturale. Lo riporta Il Messaggero.

Si valutano quindi diverse alternative, ognuna con i suoi pro e i suoi contro. La soluzione più esperta porta il nome di Pedro, che ha già ricoperto quella posizione contro il Torino, ma lo spagnolo non offre garanzie sui novanta minuti ad altissima intensità. C’è poi la scommessa fisica legata a Gustav Isaksen, un giocatore che non è ancora tornato al top della condizione dopo aver combattuto contro la mononucleosi, malattia che ha di fatto cancellato la sua intera preparazione estiva. Dalla dirigenza, il ds Fabiani spinge per dare continuità a Tijjani Noslin, galvanizzato dall’aver propiziato il pareggio in extremis nell’ultima uscita. Infine, sul tavolo di Sarri c’è anche una “pazza idea”, una suggestione tattica che vedrebbe Nuno Tavares avanzato sulla linea degli attaccanti, con Luca Pellegrini a coprirgli le spalle nel ruolo di terzino. Una soluzione audace per un’emergenza totale.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.