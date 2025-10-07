Lazio, Zaccagni punta quella partita: speranze concrete! E intanto Sarri lo sostituisce così nel difficile match contro l’Atalanta

In mezzo a un bollettino medico da incubo che sta mettendo a dura prova la rosa della Lazio, arriva un piccolo ma significativo sospiro di sollievo. La diagnosi sull’infortunio di Mattia Zaccagni ha rivelato una lesione di primo gradoall’adduttore, scongiurando le ipotesi ben più gravi che si erano temute inizialmente. La notizia, pur costringendo il giocatore a uno stop, è stata accolta quasi come una novità positiva a Formello. L’esterno salterà certamente la delicata trasferta contro l’Atalanta del prossimo 19 ottobre, ma c’è concreta speranza di riaverlo a disposizione per la prestigiosa sfida contro la Juventus, in programma la settimana successiva.

L’assenza di un giocatore chiave come Zaccagni apre però un vero e proprio casting per la sua sostituzione, un rebus che agita le notti di Maurizio Sarri. La prima idea, quella di spostare l’esplosivo Matteo Cancellieri dalla corsia di destra, è stata immediatamente scartata dal tecnico, che non ha alcuna intenzione di frenare l’incredibile momento di forma del suo giocatore nel suo ruolo naturale. Lo riporta Il Messaggero.

Si valutano quindi diverse alternative, ognuna con i suoi pro e i suoi contro. La soluzione più esperta porta il nome di Pedro, che ha già ricoperto quella posizione contro il Torino, ma lo spagnolo non offre garanzie sui novanta minuti ad altissima intensità. C’è poi la scommessa fisica legata a Gustav Isaksen, un giocatore che non è ancora tornato al top della condizione dopo aver combattuto contro la mononucleosi, malattia che ha di fatto cancellato la sua intera preparazione estiva. Dalla dirigenza, il ds Fabiani spinge per dare continuità a Tijjani Noslin, galvanizzato dall’aver propiziato il pareggio in extremis nell’ultima uscita. Infine, sul tavolo di Sarri c’è anche una “pazza idea”, una suggestione tattica che vedrebbe Nuno Tavares avanzato sulla linea degli attaccanti, con Luca Pellegrini a coprirgli le spalle nel ruolo di terzino. Una soluzione audace per un’emergenza totale.