Lazio Women, nuovo rinforzo a centrocampo: arriva Nicole Vernis

Lazio Women, arriva un nuovo rinforzo per le biancocelesti! In arrivo Nicole Vernis dal Lexington Sporting Club

La Lazio Women continua a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione di Serie A femminile, puntando su giocatrici internazionali di qualità. L’ultimo innesto arriva dagli Stati Uniti: si tratta della centrocampista Nicole Vernis, acquisita a titolo temporaneo dal Lexington Sporting Club. L’ufficialità del trasferimento è stata comunicata direttamente dal club biancoceleste.

Vernis è una centrocampista versatile, capace sia di impostare il gioco che di inserirsi in fase offensiva. La calciatrice ha maturato esperienza nel calcio universitario statunitense, vestendo le maglie della University of Florida e della University of Georgia, con un bilancio complessivo di 81 presenze, 12 gol e 13 assist. Lo scorso gennaio si è trasferita al Lexington Sporting Club, dove ha giocato 12 partite e realizzato due reti, confermando le sue qualità tecniche e tattiche.

Il club biancoceleste ha voluto accogliere Vernis con un messaggio di benvenuto ufficiale: “Benvenuta Nicole!”. L’arrivo della centrocampista statunitense rappresenta un rinforzo mirato per il reparto centrale della squadra, aumentando le opzioni a disposizione dell’allenatore e permettendo maggiore fluidità sia in fase di costruzione che di inserimento offensivo.

La calciatrice avrà quindi l’opportunità di ambientarsi con la squadra in vista della Women’s Cup, il nuovo torneo istituito dalla FIGC dedicato alle formazioni della Serie A femminile. L’inserimento di Vernis nel gruppo è visto come un passo strategico per rafforzare la competitività della Lazio Women in tutte le competizioni stagionali. La società punta così a costruire una squadra equilibrata e con maggiore profondità, pronta ad affrontare sia il campionato che i nuovi impegni nazionali.

Il rinforzo a centrocampo conferma la volontà della Lazio Women di investire su giovani talenti internazionali, capaci di portare esperienza, qualità e dinamicità al gruppo. Vernis sarà chiamata a integrarsi rapidamente per garantire un contributo immediato, sfruttando le sue caratteristiche tecniche e la capacità di leggere il gioco. Con il suo arrivo, la squadra biancoceleste si prepara a iniziare la stagione con rinnovata fiducia e ambizioni importanti.