Lazio Women, Le Bihan: «A Roma, ho trovato il posto giusto. Questo è il posto giusto, mi sento a casa!» - Lazio News 24

Lazio Women, l’intervista a Clarisse Le Bihan dopo la stagione incredibile appena trascorsa: le parole della centravanti biancoceleste

Lazio Women, Clarisse Le Bihan è di certo tra le giocatrici simbolo della salvezza e della grande stagione condotta dalle biancocelesti al loro ritorno in Serie A. A prendere parola sull’argomento è stata proprio la trequartista che ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dopo essere stata nominata calciatrice del mese di aprile. Le sue parole:

STAGIONE – «Non era facile la prima stagione in A. Avevamo due obiettivi: la salvezza, raggiunta; poi accendere la luce sulla Lazio Women, siamo riuscite anche in questo.»

PROSSIMA STAGIONE – «Le Bihan ne è convinta e ha già messo nel mirino la Top 5 del prossimo campionato.»

DERBY – «Una grande partita, non avevo mai giocato in una città con due squadre. La vittoria è sfumata all’ultimo. Ho segnato, come me anche Castiello, lei ha vissuto il passaggio dalla Serie B alla A. Un bel momento»

ROMA – «Il trasferimento dagli States è stato veloce, ci ho messo un po’ ad ambientarmi. Dopo la prima partita, comunque, mi sono detta: Questo è il posto giusto, mi sento a casa!!»